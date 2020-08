Perché uno dei più grandi radiotelescopi del mondo è distrutto (Di mercoledì 12 agosto 2020) La parte danneggiata del radiotelescopio di Arecibo (foto: università della Florida centrale)In una insospettabile nottata di cielo sereno, peraltro a pochi giorni di distanza dal passaggio della tempesta tropicale Isaias, un grosso cavo dell’impianto del radiotelescopio di Arecibo ha improvvisamente ceduto. Siamo nell’isola caraibica di Porto Rico, 15 chilometri a sudovest dalla città di Arecibo, e l’incidente è avvenuto nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 agosto, quando in Italia erano già le 8:45 del mattino. L’immagine della devastazione, diffusa dai gestori dell’impianto, spiega più di mille parole. Gli ingegneri sul posto hanno spiegato che a essersi rotto è stato un cavo tirante ausiliario di diametro superiore ai 7 centimetri, che nel precipitare ha provocato una ... Leggi su wired

