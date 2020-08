Musumeci: “Migranti restino su navi quarantena per i controlli sanitari” (Di mercoledì 12 agosto 2020) PALERMO – “Ho chiesto al ministro dell’Interno nuove navi e l’invio dell’Esercito per come aveva promesso. Non vogliamo che i migranti scendano a terra, vogliamo che rimangano a bordo delle navi-quarantena e facciano li’ tutti gli accertamenti sanitari”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervistato dal Tgr Rai Sicilia sull’emergenza coronavirus e la gestione del problema migranti. “Non vogliamo neanche tendopoli – ha aggiunto –, su questo saremo fermi”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Musumeci: “Migranti restino su navi quarantena per i controlli sanitari” Nave quarantena al porto di Gioia Tauro, Santelli: “Accolto il nostro grido d’allarme” VIDEO | Reggio Calabria, gestione centro migranti: indagato sindaco di Varapodio Altri 15 migranti fuggono dall’hotspot di Pozzallo, il sindaco chiede più sicurezza Migranti, sindaco di Messina: “Se non chiude il Cas occupo la prefettura” Migranti, Razza: “Dall’hotspot di Lampedusa 12 positivi al Covid” Leggi su dire

LegaSalvini : Migranti, Salvini appoggia Musumeci: 'Il Governo di Roma vuole la Sicilia come un lazzaretto'. - nonmiarrendo4 : RT @livornosilega: Migranti, @matteosalvinimi appoggia @Musumeci_Staff: 'Il Governo di @Roma vuole la @Regione_Sicilia come un lazzaretto'.… - FcknRckstar : Nel frattempo il presidente della #regioneSicilia #Musumeci intervistato al #TGRRai sulla situazione #COVID19 si la… - patriziafrezzat : RT @Noiconsalvini: Migranti, Salvini appoggia Musumeci: 'Il Governo di Roma vuole la Sicilia come un lazzaretto'. - giandomenic45 : RT @LegaSalvini: Migranti, Salvini appoggia Musumeci: 'Il Governo di Roma vuole la Sicilia come un lazzaretto'. -

