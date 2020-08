MotoGp, Valentino Rossi teme il meteo in Austria: “le temperature più basse potrebbero svantaggiarci” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Archiviato l’appuntamento di Brno, chiuso al quinto posto dopo una rimonta partita dalla decima posizione in griglia, Valentino Rossi si prepara per il quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp, in programma in Austria. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl Dottore ha analizzato ai microfoni del sito ufficiale Yamaha il pRossimo impegno, sottolineando come il meteo potrebbero sparigliare le carte in tavola: “lo scorso anno in Austria ho fatto una buona gara. Sono scattato dalla quarta fila e ho finito al quarto posto, non così lontano da Quartararo che è salito sul podio. Sono stato capace di chiudere davanti a Vinales e Rins, dunque non è andata male. Ma ogni anno fa storia a sé. Di sicuro l’atmosfera in ... Leggi su sportfair

Valentino, dopo il quinto posto di Brno, spera di tornare sul podio al Red Bull Ring, una pista in cui nel 2019 mise in piedi una rimonta di alto livello.

