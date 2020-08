Le stelle cadenti e poi il terribile schianto: morti 5 giovanissimi, due erano fratelli (Di mercoledì 12 agosto 2020) I giovani deceduti e quelli feriti gravemente sono tutti sotto i 25 anni. Incidente nella notte, si cerca di capire cosa sia successo. Tragedia sulle strade cuneesi. Cinque giovanissimi hanno perso la vita e due sono ricoverati in ospedale in condizioni gravissime. Drammatico lo scenario che si è presentato davanti ai soccorritori, in piena notte. E’ successo a Castelmagno, in alta Valle Grana, in provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocetta. Un Land Rover Defender 130 con a bordo nove ragazzi è uscito improvvisamente di strada per cause che sono in corso di accertamento. Cinque le vittime: tra loro il conducente del fuoristrada, di 24 anni, e quattro ragazzi tra gli 11 e i 16 anni. Provenienti dalla provincia di Cuneo, i ragazzi erano in ... Leggi su chenews

