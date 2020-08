L’autopsia di Viviana Parisi e le ferite compatibili con una caduta dall’alto (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’autopsia sul corpo di Viviana Parisi dice che il cadavere presenta «numerose fratture e ferite compatibili con una caduta dall’alto». E questo, spiega oggi La Stampa, riporta in primo piano quel traliccio dell’Enel ai piedi del quale il suo corpo è stato ritrovato ma su cui – secondo una prima perizia – lei non era mai salita. E non chiarisce comunque il rebus intorno al quale quest’inchiesta continua ad avvitarsi. «Omicidio o suicidio, non possiamo escludere niente», dice all’uscita dell’obitorio il medico legale Elvira Spagnolo Ventura, nominata dalla procura insieme con la collega Daniela Sapienza. E neanche incidente, si chiarisce più tardi. L’autopsia di ... Leggi su nextquotidiano

