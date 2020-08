La Juventus deve fare tanto per diventare la favorita in Europa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Quando qualcosa non va è il mister che nel calcio paga per tutti. Senza ombra di dubbio nel caso della Juventus l’esonero del tecnico parte anche da un feeling mai nato. Maurizio Sarri non era esattamente in linea con lo stile bianconero e non era amato né dalla squadra né da parte della tifoseria. Andato via Sarri, i problemi sono però tutti lì. Il club deve mettere mano su una rosa sopravvalutata. . I bookmakers stranieri sono certi che questa squadra centrerà il decimo scudetto consecutivo, ma ad oggi non la vedono in pole per la prossima Champions. Da solo Cristiano Ronaldo non basta. Tocca al patron Andrea Agnelli fare delle scelte coraggiose. Del resto lui in prima persona si è intestato sino ad ora scelte anche azzardate come affidare la panchina ad Andrea Pirlo, un ex ... Leggi su laprimapagina

