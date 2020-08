Kulusevski, vacanze da Juve: eccolo in bianconero (Di mercoledì 12 agosto 2020) TORINO - La maglia della Juventus la indosserà nella prossima stagione, ma Dejan Kulusevski non perde tempo: lo svedese con cittadinanza macedone, in una "story" su Instagram, ha pubblicato un video ... Leggi su corrieredellosport

La nuova Juventus di Pirlo parte dall'addio di Matuidi

TORINO. Parte dal centrocampo la rivoluzione di Andrea Pirlo alla Juventus, che intende allestire una rosa all'altezza delle aspettative del suo nuovo tecnico con un occhio al bilancio e alla carta ...

Bomba dalla Spagna: Cristiano Ronaldo al Psg

TORINO. La bomba arriva dalla Spagna: Cristiano Ronaldo starebbe pensando di lasciare la Juventus. E, secondo Foot mercato, avrebbe individuato nel Psg la sua prossima destinazione: «Queste brevi... T ...

