Juventus, Blaise Matuidi via: è ufficiale! | Le prossime cessioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Blase Matuidi lascia la Juventus: arriva il comunicato ufficiale con il quale la società bianconera congeda il centrocampista francese Blaise Matuidi non è più un calciatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato l’addio del centrocampista francese: risoluzione del contratto per l’ex Psg che ora volerà in MLS e firmerà con l’Inter Miami, franchigia che ha tra i suoi proprietari anche David Beckham. Matuidi, campione del mondo con la Francia nel 2018, ha vestito la maglia della Juventus per tre stagioni, disputando complessivamente 133 partite. Cinque i trofei alzati: dai tre scudetti (l’ultimo qualche settimana fa) a una coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Una garanzia il francese nei suoi tre ... Leggi su bloglive

OptaPaolo : 98 - Nel suo periodo in Serie A (dall’agosto 2017), Blaise #Matuidi è il giocatore della #Juventus che ha collezion… - tribundergi : ?Andrea Pirlo'nun Juventus'unda 8 oyuncu yolcu: ?? Sami Khedira ?? Gonzalo Higuain ?? Mattia De Sciglio ?? Douglas… - SkySport : ULTIM’ORA MERCATO ? Blaise Matuidi lascia la Juventus: il francese pronto a firmare con l’Inter Miami ? #SkySport… - gianchitosca : RT @GiovaAlbanese: Sui canali ufficiali della #Juventus i saluti a Blaise #Matuidi, che in tre stagioni in bianconero ha vinto cinque titol… - piero2110 : Merci @MATUIDIBlaise !!! Grazie di tutto, Blaise! -

