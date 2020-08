Il problema imbarazzante dei peti: come si risolve quando si è in pubblico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il 90% dei gas che generano i peti provengono dal colon, la restante percentuale è, invece, dovuta all’assunzione di bibite gassate o da masticamento di chewing gum. I rimedi Responsabili di questi spiacevoli inconvenienti sono i batteri che presidiano il colon. Scoprendo che i gas presenti nel nostro corpo sono inodore si solleva spontaneamente una domanda: A cosa è dovuto il cattivo odore? La puzza è generata da amoniaca, solfuro di idrogeno e da alcuni batteri. Solitamente il numero di peti per individuo sono tra le 11 e le 13 emissioni. I rimedi naturali che possono ridurre l’espulsione di gas intestinali sono: camomilla, finocchietto, l’aceto di mele e il carbone attivo in capsule. I cibi da evitare sono: patate, mais, fagioli, carote, cavoli, cavolfiori, uova, frutta secca ed uva. La dieta che deve ... Leggi su velvetgossip

brandystrega : #venetoleghista nessun problema per il poliziotto 'tutta panza niente cervello' La maleducazione del ragazzo giusti… - FrancescoRaven : @agorarai @EGardini Il problema sarebbe stata la destra al governo durante la pandemia. Imbarazzante come certe dic… - Gianlui43798271 : @vincenzodesa Il problema sono loro non c'è dubbio.... ogni anno la stessa storia mamma mia che schifo che società… - MogTheCat_ : Sulla Pirovano non dico nulla xk il problema con lei non sono i 600euro. Ma il cons reg Sarno in Piemonte è imbaraz… - alessiapaci_ : Il problema è che sono stata una settimana ad Agrigento e la mascherina era un optional nei locali chiusi, imbarazzante #Sicilia -

Ultime Notizie dalla rete : problema imbarazzante Azzolina: "Lezioni anche nei Bed & Breakfast", Salvini: "Imbarazzante" PhoneToday Il problema imbarazzante dei peti: come si risolve quando si è in pubblico

La dieta che deve essere seguita, per questo tipo di problematica, è quella di ridurre i cibi che possono generare delle intolleranze alimentari, masticare a sufficienza, assumere antiacidi oppure ass ...

Matteo Salvini contro Lucia Azzolina: "Lezioni nei Bed&Breakfast? Sempre più imbarazzante"

“Sempre più imbarazzante”. Stavolta Matteo Salvini è lapidario nel commentare l’ultima uscita pubblica di Lucia Azzolina, che ha difeso la proposta di fare lezione nei Bed&Breakfast per ovviare al pro ...

La dieta che deve essere seguita, per questo tipo di problematica, è quella di ridurre i cibi che possono generare delle intolleranze alimentari, masticare a sufficienza, assumere antiacidi oppure ass ...“Sempre più imbarazzante”. Stavolta Matteo Salvini è lapidario nel commentare l’ultima uscita pubblica di Lucia Azzolina, che ha difeso la proposta di fare lezione nei Bed&Breakfast per ovviare al pro ...