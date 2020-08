I 30 anni di Balotelli: ritratto del giocatore più controverso dalle origini palermitane al calcio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mario Balotelli , tra gli sportivi più influenti e chiacchierati dell’ultimo decennio, fa 30 . Non si tratta di gol ma di compleanni (è nato il 12 agosto 1990). Pochi sono stati sotto i riflettori... Leggi su feedpress.me

FBiasin : A 17 anni pareva incontenibile. A 21 quasi ci faceva vincere un Europeo. In mezzo tanti 'è un ragazzo', 'crescerà'… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Mario #Balotelli, che compie 30 anni! L'articolo ???? - SkySport : MARIO BALOTELLI compie 30 anni. Auguri! ? «Il Milan è il Milan ma al tempo stesso non ho alcun problema con l'Inter… - Mediagol : #VIDEO, #Balotelli compie oggi 30 anni: dalla rissa con #Mancini al carcere, tutte le “#Balotellate”… - BottazziPepito : Ma non mi dire? Un campione del suo calibro? -