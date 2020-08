Giustizia, Sud, burocrazia: ecco l’immane piano di riforme necessarie per ripartire (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pubblichiamo la quarta di cinque puntate di un articolo di Giovanni Cagnoli dal numero dell’Avanti in edicola a inizio settembre. Qui la terza. Questo programma di sviluppo economico quasi forzato dopo 20 anni di stagnazione e dopo il dramma Covid richiede un piano di riscossa nazionale su molti mali che si sono sedimentati. La lista fa tremare i polsi ma purtroppo bisogna cominciare senza avere paura di non finire. – la Giustizia civile non può avere tempi biblici e incertezza continua. La durata dei processi e degli appelli va fortemente ridotta. – il controllo del territorio al sud è imprescindibile a qualsiasi tentativo di sviluppo economico. Controllo del territorio vuole dire tra l’altro fedeltà fiscale, sicurezza e forte riduzione dei fenomeni malavitosi. Trovo veramente peculiare il costo per ... Leggi su linkiesta

itsnemi_ : Non capisco perché non dovrei essere felice per il 'fallimento' di una squadra la cui tifoseria e il cui staff fa r… - simonavass : @Atalanta_BC GIUSTIZIA È FATTA. UNA DEL SUD!! TROPPO MAZZO....#FORZANAPOLISEMPRE - AdamartArt : @Claudestar2012 @James_Senise @Chandra_85_ Sai quante manifestazioni ci sono nel meridione contro le mafie?La gente… - d0minius : Giustizia, Sud, burocrazia: ecco l’immane piano di riforme necessarie per ripartire - riccardomonet : Giustizia, Sud, burocrazia: ecco l’immane piano di riforme necessarie per ripartire -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Sud Giustizia, Sud, burocrazia: ecco l’immane piano di riforme necessarie per ripartire Linkiesta.it Ho sognato una Piazzale Loreto per la Puglia

Guidavo di notte nel Tavoliere, percorrendo strade buie e piene di buche siccome l’A14 era chiusa per sparatoria, e sognavo una Piazzale Loreto per la Puglia. Prologo del sogno era l’ultima intervista ...

La crisi e lo sviluppo/4Giustizia, Sud, burocrazia: ecco l’immane piano di riforme necessarie per ripartire

Pubblichiamo la quarta di cinque puntate di un articolo di Giovanni Cagnoli dal numero dell’Avanti in edicola a inizio settembre. Qui la terza. Questo programma di sviluppo economico quasi forzato dop ...

Guidavo di notte nel Tavoliere, percorrendo strade buie e piene di buche siccome l’A14 era chiusa per sparatoria, e sognavo una Piazzale Loreto per la Puglia. Prologo del sogno era l’ultima intervista ...Pubblichiamo la quarta di cinque puntate di un articolo di Giovanni Cagnoli dal numero dell’Avanti in edicola a inizio settembre. Qui la terza. Questo programma di sviluppo economico quasi forzato dop ...