Giulia De Lellis si frequenta con Carlo Beretta e dice addio ad Andrea Damante, nuovi dettagli (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo gli indizi di Very Inutil People, anche Giornalettismo conferma: Giulia De Lellis si starebbe frequentando con Carlo Beretta, amico di Andrea Damante. Il deejay, nel frattempo, ha ufficializzato la rottura con la fidanzata, parlando di un momento di pausa che, visti i presunti presupposti, potrebbe già essersi trasformato in un addio bello e buono.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

