Giovane immigrato si lava nudo nella fontana del Graziosi a Modena (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un Giovane immigrato si lava tranquillamente nella fontana del Graziosi, in centro a Modena, completamente nudo. la scena sta facendo il giro del web e sta scatenando profonda indignazione.nudo Firenze Intorno all'ora di pranzo di oggi 29 luglio un uomo si aggirava ...Milano, fa jogging nudo tra le macchine in via Vittor Pisani nudo Corso Buenos Aires Totalmente nudo, ad eccezione di una catenina al collo: passeggiava in queste ... Leggi su panorama

LPincia : RT @max_ronchi: MODENA, IMMIGRATO SI SPOGLIA E SI FA UN BEL BAGNO RINFRESCANTE NELLA FONTANA DEL GRAZIOSI... - Lella2021 : RT @max_ronchi: MODENA, IMMIGRATO SI SPOGLIA E SI FA UN BEL BAGNO RINFRESCANTE NELLA FONTANA DEL GRAZIOSI... - max_ronchi : MODENA, IMMIGRATO SI SPOGLIA E SI FA UN BEL BAGNO RINFRESCANTE NELLA FONTANA DEL GRAZIOSI... - DavideFm1899 : RT @_DAGOSPIA_: MODENA, IMMIGRATO SI SPOGLIA E SI FA UN BEL BAGNO RINFRESCANTE NELLA FONTANA DEL GRAZIOSI... - 78Patelli : RT @_DAGOSPIA_: MODENA, IMMIGRATO SI SPOGLIA E SI FA UN BEL BAGNO RINFRESCANTE NELLA FONTANA DEL GRAZIOSI... -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane immigrato Giovane immigrato si lava nudo nella fontana del Graziosi a Modena Panorama Rapina un ragazzo e in casa gli trovano droga e 7 telefonini: arrestato 19enne

Mette a segno una rapina, sottraendo uno smartphone e la somma di circa 20 euro ad un giovane agrigentino, nei pressi di via Francesco Crispi, ad Agrigento. Grazie anche alla descrizione fornita dalla ...

Coronavirus, allarme contagi tra i migranti. Arriva l’esercito negli hotspot in tilt

I nuovi positivi balzano a 412 a fronte dei 259 di lunedì. I morti salgono a sei. Nonostante l’aumento dei tamponi spieghi in parte l’incremento dei numeri, non sono buone notizie. L’emergenza oggi so ...

Mette a segno una rapina, sottraendo uno smartphone e la somma di circa 20 euro ad un giovane agrigentino, nei pressi di via Francesco Crispi, ad Agrigento. Grazie anche alla descrizione fornita dalla ...I nuovi positivi balzano a 412 a fronte dei 259 di lunedì. I morti salgono a sei. Nonostante l’aumento dei tamponi spieghi in parte l’incremento dei numeri, non sono buone notizie. L’emergenza oggi so ...