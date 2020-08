Frana travolge auto dopo il temporale: 3 morti, grave un bimbo di 5 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una notizia terribile sconvolge l’Italia intera. Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, una Frana si è staccata a Chiareggio, in Valtellina, causando la morte di tre persone. A fornire la notizia è Areu, il quale ha aggiunto che ad essere deceduti sono stati gli occupanti di un’automobile travolta improvvisamente da una marea di detriti. L’auto è poi finita in un torrente. Stando a quanto appreso finora, la Frana si sarebbe verificata in seguito ad un violentissimo temporale abbattutosi in zona. Le vittime sarebbero due adulti ed una bambina, mentre risulta in gravissime condizioni un altro bimbo di appena cinque anni. Quest’ultimo pare sia ... Leggi su caffeinamagazine

eziomauro : Frana in Valtellina dopo una bomba d'acqua travolge auto: 3 morti, grave bimbo - RaiNews : Non è chiaro se ci siano altre persone intrappolate sotto la #frana - Agenzia_Ansa : Frana in Valmalenco travolge auto, 3 morti #ANSA - Affaritaliani : Valmalenco, frana travolge un’auto Morte 3 persone, grave un bambino - AnsaLombardia : Frana in Valmalenco travolge auto, 3 morti. Deceduti uomo, donna e bambina, grave bimbo 5 anni | #ANSA -