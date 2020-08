Elezioni Regionali, l’attacco di Petitto: “Non è più tempo di attese e inciuci” (Di mercoledì 12 agosto 2020) tempo di lettura: 2 minutiAvellino – All’indomani della non decisione della direzione regionale del Partito Democratico arriva il duro sfogo di Livio Petitto. “Scusate se in questi giorni ho mantenuto il silenzio, l’ho fatto per rispetto dell’elettorato e di un progetto politico che ho visto crescere in questi lunghi dieci anni di sacrifici per la mia gente e il mio territorio. È vero, ho amarezza e forte apprensione per questa fase politica poco chiara che grava sul nostro Partito Democratico – si legge sul profilo Facebook – Sono moltissimi gli amministratori, gli attivisti, i tesserati che vivono questo momento fragilissimo che definisco storico. Storico perché potrebbe cambiare l’intera organizzazione politica e gli equilibri che hanno affermato il Partito Democratico in Irpinia. ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : Ma a processo il 3 ottobre a Catania mandano il sottoscritto, per aver difeso i confini e la sicurezza del Paese...… - ItaliaViva : Italia Viva apre i battenti anche a Terlizzi. La sede del comitato è in Viale Roma. All'inaugurazione il candidato… - RaiNews : La #Consulta boccia i ricorsi, via libera a #referendum sul taglio dei parlamentari ed elezioni regionali il 20 e 2… - SaoncellaNews : RT @RaiNews: La #Consulta boccia i ricorsi, via libera a #referendum sul taglio dei parlamentari ed elezioni regionali il 20 e 21 settembre… - MaxBaldini66 : MATTEO SALVINI TORNA ANCORA UNA VOLTA A VIAREGGIO, VI ASPETTIAMO. Alle Elezioni Comunali di Viareggio #votaLega e… -