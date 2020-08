Dybala via dalla Juventus? Scoppia la rivolta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Da incedibile a cedibile Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l'intenzione della Juventus ... @FONTIANONIME1, August 12, 2020 Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it? Leggi su ilgiornale

tuttosport : #Dybala via dalla #Juve? Tifosi in rivolta sui social - GianniJ08 : Dybala sarà ceduto Conti in rosso CR7 andrà via Pirlo si ma vuoi mettere.. Niente male come giornatina... ?????? E domani??? #Juventus - samuele26572 : RT @73deva73: #DybalaNonSiTocca #Dybala si vende. Quante balle. Un certo Moggi mando’ via #zidane ma prese #Buffon #thuram #nedved . Mica n… - 73deva73 : #DybalaNonSiTocca #Dybala si vende. Quante balle. Un certo Moggi mando’ via #zidane ma prese #Buffon #thuram… - MadPaul66 : @LGramellini Buonasera Luca. Ma le possibilità che Dybala vada via sono concrete? -