Controlli a tappeto, 'strage' di patenti: 19 automobilisti ubriachi alla guida (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una vera 'strage' di patenti lo scorso fine settimana a Desenzano del Garda: nel weekend gli agenti della Polizia Locale, capitanati dal comandante Carlalberto Presicci, hanno infatti sanzionato o ... Leggi su bresciatoday

da_cake : Immagino i controlli a tappeto in campagna... capace che li aspettiamo davvero nelle autostazioni, come se non foss… - hydrachiro : @GiorgiaMeloni A questo punto che scattino i controlli a tappeto per verificare se ci siano stati i furbi anche tra… - NewSicilia : #SanGiorgio, dopo la #sparatoria arriva il #blitz. I dettagli e le foto. #Cronaca #Catania #Newsicilia - Scisciano : Agnone, sequestrati ombrelloni e sedie posizionati abusivamente: Agnone, 12 Agosto – Controlli a tappeto in una d… - mariagiorgiavit : @cesarebrogi1 @InOndaLa7 @La7tv Non si può neanche giustificare il fatto che #inps non abbia fatto i controlli a ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli tappeto Controlli dei carabinieri a tappeto: due denunce e un foglio di via ciociariaoggi.it Coronavirus, contagi in aumento. Verso il tampone obbligatorio per chi torna da Spagna, Grecia e Malta. Pronto un piano per l’autunno

Tutti i sacrifici fatti sinora potrebbero rivelarsi inutili se non si continua (o si riprende?) a rispettare le regole del distanziamento sociale. L’alternativa è il rischio di gettare il Paese dentro ...

Annone Brianza, l'appello degli ambientalisti: "Il lago rischia la fine di Sartirana"

Annone Brianza (Lecco). 12 agosto 2020 - L'Ats boccia le acque del lago di Annone e il Circolo ambiente "Ilaria Alpi" chiede più impegno a Comune e provincia per il risanamento del bacino. "Occorre ef ...

Tutti i sacrifici fatti sinora potrebbero rivelarsi inutili se non si continua (o si riprende?) a rispettare le regole del distanziamento sociale. L’alternativa è il rischio di gettare il Paese dentro ...Annone Brianza (Lecco). 12 agosto 2020 - L'Ats boccia le acque del lago di Annone e il Circolo ambiente "Ilaria Alpi" chiede più impegno a Comune e provincia per il risanamento del bacino. "Occorre ef ...