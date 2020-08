Contagi di rientro dalle vacanze in Croazia: dieci lombardi e cinque liguri. Il tour operator: “Non possiamo controllare i comportamenti” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo i casi dei Contagiati a Cuneo e Padova, altre 15 persone, oggi, sono risultate positive al coronavirus dopo una vacanza in Croazia. Di queste, cinque sono residenti a Bordighera, tre a Lodi e sette a Brescia. I dieci ragazzi lombardi erano tutti rientrati dall’isola di Pag, meta molto popolare tra i più giovani, soprattutto per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Anche il gruppo di maturandi padovani – ora in isolamento per alcuni casi di positività – aveva trascorso le vacanze sull’isola, tra bagni al mare e locali notturni. I bresciani avevano fatto ritorno lunedì, mentre i lodigiani, a oggi asintomatici, viaggiavano in una compagnia di 150 giovani, soprattutto studenti, partita per la Croazia il 25 luglio. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Calano i contagi per #coronavirus in Italia ma è allarme per i focolai di rientro dalle vacanze #ANSA - NAntoniomaria : @DavideCN12 @ManniniMatteo @Ruffino_Lorenzo Che siamo di rientro, nei centri migranti o tra asintomatici poco cambi… - paololuzi3 : di nuovo sbagliamo con il virus di ritorno non è servita la lezione dei cinesi a febbraio ora che i danni sono fat… - Marc0fM : @sonoioanchequi @repubblica I ricoverati in terapia intensiva sono in crescita per il terzo giorno consecutivo. Mol… - SimoSalaBomber : Senza contare i contagi da rientro dall'estero e anche degli sbarchi sulle nostre coste.. -