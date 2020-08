Andrea Damante conferma la crisi con Giulia De Lellis: «Abbiamo bisogno di un attimo» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Andrea Damante e Giulia De Lellis stanno attraversando una nuova crisi sentimentale. Dopo il loro riavvicinamento, le cose tra i due non sembrano andare bene. Da diversi giorni i fan dei “Damellis” si sono posti tutti la stessa domanda: “Ma stanno ancora insieme?”. La risposta è arrivata proprio da Andrea, il quale ha confermato la crisi con Giulia attraverso un messaggio al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. A quanto pare i due si sono presi un momento per riflettere e capire se andare avanti o meno con la loro storia d’amore, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Leggi anche –> Giulia De Lellis Instagram, annuncio ai follower: ... Leggi su urbanpost

infoitcultura : Così Andrea Damante si diverte (in dolce compagnia) lontano da Giulia De Lellis - infoitcultura : Andrea Damante e Giulia De Lellis si sposano? I bookie ne sono certi - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante: crisi scoppiata per i rumors? - infoitcultura : Giulia De Lellis e Andrea Damante in crisi per colpa della suocera | Rivelazioni scioccanti - infoitcultura : Andrea Damante su Giulia De Lellis confessa: “Bisogno di staccare” -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante Andrea Damante e Giulia De Lellis si sposano? I bookie ne sono certi

1I bookie puntano forte su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il deejay e l’influencer, secondo gli scommettitori, si sposano Le dichiarazioni di Giulia, sebbene stiano tenendo una parte del fandom co ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante meteoweek.com

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono in crisi. La coppia è sempre più distante e la rottura sembra vicina. Ci sono moltissime voci che continuano ad insistere sul fatto che i due si sono ormai lasci ...

1I bookie puntano forte su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il deejay e l’influencer, secondo gli scommettitori, si sposano Le dichiarazioni di Giulia, sebbene stiano tenendo una parte del fandom co ...Giulia De Lellis e Andrea Damante sono in crisi. La coppia è sempre più distante e la rottura sembra vicina. Ci sono moltissime voci che continuano ad insistere sul fatto che i due si sono ormai lasci ...