Abbondanza e Bertoni | il gioco delle verità

Hyenas, un ballo in maschera per cinque danzatori che riprendono tre volte la medesima struttura, svelando inattesi travestimenti e punti di vista. È il nocciolo della nuova creazione in prova a Rovereto, al teatro alla Cartiera, autori Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, insieme da più di trent'anni, coppia storica della danza italiana. Il loro primo spettacolo fu Terramara del 1991, l'amore danzato tra gerle di arance. Avevano ballato a Parigi con Carolyn Carlson, Michele già alle spalle la co-fondazione della …

