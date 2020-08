VULCANO SINABUNG esplode, potente eruzione: il VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) Paura in Indonesia, nell’isola di Sumatra, per l’eruzione del VULCANO SINABUNG che ha provocato l’innalzamento di un’enorme colonna di cenere e fumo dalla sommità fino a 5 mila metri di altezza. Le immagini mostrano l’imponente eruzione. Detriti vulcanici hanno ricoperto intere comunità della zona. Non ci sono state conseguenze per le persone e non sono stati segnalati nemmeno feriti. Le autorità hanno intimato di restare lontani ad oltre cinque chilometri dal centro del VULCANO. Il VULCANO è particolarmente irrequieto dal 2010 facendo sentire ad intervalli la sua presenza, anche se l’ultima violenta eruzione risale al 2018, in maniera del tutto violenta ed improvvisa, quando fu causa di un tragico ... Leggi su meteogiornale

misteru : Il vulcano Indonesiano Sinabung è esploso eruttando una massiccia colonna di cenere e fumo a 5.000 metri di altezza - pispantelli : Per non farsi mancare nulla in questo 2020 ieri è esploso anche il vulcano Sinabung vicino a Sumatra - valentinadigrav : RT @LucianaCiolfi: @Emergenza24 Erutta il vulcano Sinabung: interi villaggi coperti da cenere e detriti - catullio1 : @theboss_1908 Il vulcano Sinabung è esploso - LuciaMirra2 : RT @Terra_Pianeta: Poteva mancare la notizia di un vulcano che erutta a #Sumatra? No! E infatti eccolo Il #Sinabung questa mattina ha deci… -