Terremoto nel Cosentino, scossa di magnitudo 3.7: persone in strada (Di martedì 11 agosto 2020) Una sequenza sismica è stata registrata durante la notte in provincia di Cosenza. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato oltre dieci scosse nell’area del Parco nazionale della Sila. L’epicentro è stato registrato tra i comuni di Aprigliano e Pietrafitta, con la prima, la più intensa, avvenuta con una magnitudo 3.7 alle 3:36, con ipocentro a 17 km di profondità. Le repliche hanno fatto rilevare magnitudo pari a 2.4 e 3.0, entrambe a 16 chilometri di profondità. Diverse poi le scosse di minore entità. La scossa, registrata dalla sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, è stata avvertita in piena notte. Secondo quanto emerso nelle prime ore successive al Terremoto, non ci sono segnalazioni ... Leggi su tpi

EnricoFarm : RT @paoloramonda: Dio non è nel terremoto di una vita innocente spezzata con l'aborto farmacologico Dio è il Dio della vita. Dio non è nell… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @AlessandraMQ: #Israele Mezz'ora fa un terremoto è stato avvertito da cittadini israeliani nel nord del paese ma stranamente non ci son… - vivereitalia : Paura nel Cosentino: terremoto di magnitudo 3.7 - sgwenn80 : RT @AlessandraMQ: #Israele Mezz'ora fa un terremoto è stato avvertito da cittadini israeliani nel nord del paese ma stranamente non ci son… - arianna776 : RT @8e01943eb6d64bc: @AntoniaAtravagl @Marco_dreams Nel 1908 le città di Messina e Reggio Calabria subirono un terrificante maremoto. per 3… -