Sorgente estesa e mappe di spostamento: nuovi prodotti in sviluppo all’INGV (Di martedì 11 agosto 2020) “Il terremoto non è un fenomeno che si verifica nel suo ipocentro, bensì una rottura della crosta terrestre lungo piani di scorrimento (la faglia) che può estendersi anche per molti chilometri, in larghezza e in profondità, arrivando talvolta ad affiorare in superficie. Possiamo quindi parlare di una faglia estesa lungo la quale anche l’intensità dello scorrimento (slip) non è costante, bensì varia da zero a un valore massimo, in funzione principalmente dalla magnitudo dell’evento”, riporta un approfondimento a cura di Simone Atzori, Andrea Antonioli e Matteo Quintiliani dell‘INGV-Osservatorio Nazionale Terremoti pubblicato su INGVterremoti. “Nel caso del terremoto de L’Aquila (M 6.1, 6 aprile 2009) si è ... Leggi su meteoweb.eu

ProCivBastia : #INGV - GeoBalocchi : #terremoto altri dati sulle #sorgenti #sismiche - marconeri61 : I just saw Sorgente estesa e mappe di spostamento: nuovi prodotti presto online - Click to see also ? - Mauriziopignone : Sorgente estesa e mappe di spostamento: nuovi prodotti presto online - CNostro : Sorgente estesa e mappe di spostamento: nuovi prodotti presto online -

Ultime Notizie dalla rete : Sorgente estesa Sorgente estesa e mappe di spostamento: nuovi prodotti in sviluppo all’INGV Meteo Web