SmartCycling #14, Ciro Scognamiglio: 'I rapporti tra Froome e Brailsford sono ai minimi storici' (Di martedì 11 agosto 2020) Ospite della puntata anche Ciro Scognamiglio , giornalista della Gazzetta dello Sport che tra le altre cose ci ha svelato un interessante retroscena di mercato: 'Chris Froome avrebbe voluto tanto con ... Leggi su cicloweb

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : SmartCycling #14 SmartCycling #14, Ciro Scognamiglio: "I rapporti tra Froome e Brailsford sono ai minimi storici" Cicloweb.it SmartCycling #14, Ciro Scognamiglio: “I rapporti tra Froome e Brailsford sono ai minimi storici”

21enne, neoprofessionista con la maglia della UAE Emirates, grande talento reduce da ottimi risultati tra gli under, Alessandro Covi è stato il protagonista della 14esima puntata di SmartCycling, ieri ...

21enne, neoprofessionista con la maglia della UAE Emirates, grande talento reduce da ottimi risultati tra gli under, Alessandro Covi è stato il protagonista della 14esima puntata di SmartCycling, ieri ...