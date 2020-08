Raffaella Fico è fidanzata, ma fa complimenti per una persona a lei cara (Di martedì 11 agosto 2020) Raffaella Fico è innamorata, ha voltato pagina, ma non del tutto Raffaella Fico dopo la relazione terminata malissimo con il procuratore Alessandro Moggi è riuscita a voltare pagina e a ricominciare da zero con una relazione del tutta nuova. Con Moggi era ormai è arrivata ad un passo dal matrimonio, poi tutto è finito all’improvviso lasciando delusa non soltanto lei, ma anche coloro che in loro due credevano tantissimo. Stessa cosa per quanto riguarda il passato con Balotelli, insiemehanno fatto sognare, improvvisamente la loro favola è terminata in malo modo, dopo la nascita della piccola Pia. Adesso al suo fianco c’è il manager Giulio Fratini erede di famiglia facoltosa grazie al nonno che ha fondato un celebre marchio di jeans. Il papà di lui invece ... Leggi su kontrokultura

