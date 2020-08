Psg, Di Maria e lo scherzo a Herrera: la reazione è tutta da ridere… (Di martedì 11 agosto 2020) In casa Psg ci si diverte. scherzo di Di Maria a Herrera. L'argentino si nasconde e fa spaventare il compagno. La sua reazione è tutta un programma... Psg, Di Maria e lo scherzo a Herrera: la reazione è tutta da ridere… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Psg, Di Maria e lo scherzo a Herrera: la reazione è tutta da ridere... - - iacobdolcegaga : @Sport_Mediaset I miei calcoli: Atalanta- PSG. 1 over 1.5. Multigol 2-5/ 3-6. Marcatori: Ilicic, Gomez, Di Maria.… - GiuseppeIaria8 : @oniizip10 Questo sicuro, vediamo anche se reggono la pressione. Certo che il PSG è ridotto malissimo, Cavani e Meu… - mikelelomb : @alei1004 Il PSG gioca ora un 442 molto offensivo. Neymar e Di Maria esterni. Le punte sono Icardi e Mbappe. Il pos… - Torrenapoli1 : @FrNappi Non lo so, partita secca sempre complicata da decifrare, poi Psg bisogna vedere gli assenti eventuali, sen… -