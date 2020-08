Non solo Leonor di Spagna e Vittoria Luisa di Prussia: quando i reali somigliano ad altri reali (Di martedì 11 agosto 2020) Come due gocce d’acqua. Basta mettere accanto le foto della futura regina di Spagna Leonor, 14 anni, e della sua antenata Vittoria Luisa di Prussia, nonna della regina Sofia, per scoprire l’impressionante somiglianza. La principessina non è certo l’unica royal europea che ha «rubato» il volto a un augusto parente. Per esempio sua sorella, l’infanta Sofia, assomiglia molto a Irene di Grecia da giovane. Mentre Victoria Federica di Borbone, 19 anni, ha gli stessi lineamenti, e lo stesso sguardo, di Alfonso XII, che regnò in Spagna alla fine dell’Ottocento. Leggi su vanityfair

AnnalisaChirico : Il bonusCovid non lo hanno preso solo i 5 parlamentari ma anche navigator e notai, professionisti vari che hanno in… - TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - borghi_claudio : Su tutti i giornali di oggi ci sono la bellezza di TRE articoli sul SURE di cui DUE sono interviste a CONTE E GENTI… - rari_in : ve ne sono solo alcune usate come 'speaker's corners', veri e propri 'teatri magici: non per tutti, solo per pazzi'… - rari_in : La 'Parigi-Dakar' non è solo una pazza corsa nel deserto. In Santiago de Compostela esiste una via (150 metri circa… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Le origini di Perry Mason, investigatore ma non solo ANSA Nuova Europa Un uomo di “proposta” e non soltanto di “risposta”. A Regina Pacis il ricordo di mons Chiarinelli

Celebrata nella parrocchia reatina di Regina Pacis la Messa nell’ottavario della scomparsa di mons Chiarinelli. Il vescovo Domenico: «si è speso, senza mai risparmiarsi, con garbo, buona educazione e ...

Conte spinge per lo stato d’emergenza, ma ha approvato solo 89 decreti attuativi dei suoi dpcm

Mentre Conte insiste per mantenere lo stato d’emergenza e qualcuno sospetta che il Governo distribuisca migranti infetti in giro per l’Italia, soprattutto nelle regioni amministrate dal centrodestra, ...

Celebrata nella parrocchia reatina di Regina Pacis la Messa nell’ottavario della scomparsa di mons Chiarinelli. Il vescovo Domenico: «si è speso, senza mai risparmiarsi, con garbo, buona educazione e ...Mentre Conte insiste per mantenere lo stato d’emergenza e qualcuno sospetta che il Governo distribuisca migranti infetti in giro per l’Italia, soprattutto nelle regioni amministrate dal centrodestra, ...