Netrebko e Eyvazov turisti a Palermo in attesa del concerto di domani (Di martedì 11 agosto 2020) Sono arrivati a Palermo ieri pomeriggio, dopo l’ultimo dei due concerti dati a Roma al Circo Massimo. Anna Netrebko e Yusif Eyvazov, compagni nella vita e sul palcoscenico, saranno domani protagonisti di una delle chicche della programmazione estiva – anti Covid si potrebbe dire – della Fondazione Teatro Massimo, che con la presenza della coppia più “paparazzata” nonché “webfallowerata” della Lirica si produce in un Coup de theatre non indifferente, complice anche il fatto che Yousif Eyvazov sarebbe stato interprete della Manon che – ancora non si sa se andrà in scena o meno ed eventualmente come – è programmata in Stagione in autunno. Dalla Capitale d’Italia a quella Sicula il volo è stato breve e questo ha ... Leggi su ilfogliettone

