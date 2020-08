Morata, ritorno di fiamma con la Juve? I bianconeri lo vogliono (Di martedì 11 agosto 2020) L’ultima idea per l’attacco della Juve porta ad Alvaro Morata. I bianconeri sarebbero pronti a portarlo nuovamente a Torino Sono tanti i nomi sul piatto per l’attacco della Juve, che ha bisogno di cambiare qualcosa nel reparto avanzato, soprattutto in caso di cessione (sempre più probabile) di Gonzalo Higuain. L’ultima idea porterebbe ad un ex bianconero: Alvaro Morata. Come riporta Sportitalia, potrebbe essere proprio lo spagnolo il colpo a sorpresa della Juve per Andrea Pirlo. Ci sarebbe già stato un primo sondaggio con l’entourage del calciatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

