Mobilità sostenibile, CDP e TEB insieme per linea tramviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – CDP supporterà TEB – Tramvie Elettriche Bergamasche nella realizzazione della linea tramviaria T2 Bergamo-Villa d’Almè, mediante una attività di consulenza tecnico-finanziaria, che accompagnerà la società in tutto il percorso procedurale, amministrativo e tecnico. È stato firmato oggi il Protocollo d’Intesa fra Cassa Depositi e Prestiti e TEB, a valle dell’intesa firmata lo scorso 28 febbraio dall’Amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo, e dal Sindaco di Bergamo, Giorgio Gori. CDP, in collaborazione con eventuali consulenti esterni, fornirà a TEB consulenza tecnico-finanziaria durante le varie fasi di sviluppo del progetto, dell’eventuale valutazione di impatto ambientale, di messa a gara ... Leggi su quifinanza

