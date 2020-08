Merine: 22enne trovata morta in casa Inchiesta della procura di Lecce (Di martedì 11 agosto 2020) La procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’Inchiesta per il decesso della ragazza. La 22enne, che alloggiava in un residence di Merine, è stata trovata morta nell’appartamento dal titolare della struttura che era stato allertato dalla famiglia della giovane donna, senza notizie da un giorno. Sul corpo non ci sono segni di violenza, stando a un primo esame medico. L'articolo Merine: 22enne trovata morta in casa <small class="subtitle">Inchiesta della procura di Lecce</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

