Immigrati positivi infettano i poliziotti: l'ultimo orrore nel centro di accoglienza (Di martedì 11 agosto 2020) Ancora qualche giorno e tutti gli oltre 300 richiedenti asilo stipati nell'ex caserma "Serena" di Treviso saranno positivi al virus. I malati, oggi, sono 257. Il numero cresce quotidianamente. Non si sa nemmeno quanti siano gli ospiti della struttura, molto più simile a una casba in rivolta che a un centro d'accoglienza. Qualcuno dice 320, ma ultimamente qualche africano, nonostante la quarantena disposta dalla Regione Veneto, è riuscito a fuggire. Da due mesi regna l'anarchia. La prima ribellione a giugno: un gruppo di Immigrati ha sequestrato in una stanza gli addetti della cooperativa che gestisce il centro e gli infermieri incaricati dall'azienda sanitaria di effettuare i controlli. Gli extracomunitari hanno bloccato il cancello d'ingresso. Le forze dell'ordine hanno faticato a ... Leggi su liberoquotidiano

