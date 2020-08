Giulia De Lellis, la sorella Veronica scrive un messaggio ad Andrea Iannone e il web le si scatena contro (Di martedì 11 agosto 2020) Giulia De Lellis è tornata con Andrea Damante ma, poco dopo, i due sono entrati di nuovo in crisi. Anche questa volta pare che ci sia un tradimento di mezzo anche se Giulia De Lellis ha postato un video sui social in cui spiega che, nonostante ci siano di nuovo dei problemi tra di loro, questa volta , a differenza della precedente, la play station non è andata in frantumi e i vestiti di Damante sono ancora tutti nel loro armadio a casa. Giulia De Lellis e Andrea Iannone Quando la prima volta Giulia De Lellis e Andrea Damante entrarono in crisi, Giulia, poco dopo, iniziò una storia con Andrea Iannone ex di ... Leggi su baritalianews

