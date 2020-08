Giffoni Jazz Festival 2020: il programma dei concerti (Di martedì 11 agosto 2020) Giffoni Jazz Festival 2020 a settembre con Avishai Cohen Trio in esclusiva nazionale, Stefano Di Battista, Antonio Faraò, Nicola Conte e altri 23 tra live e djset, area food e masterclass La II edizione del Giffoni Jazz Festival 2020 si svolgerà la prima settimana di settembre presso l’incantevole Borgo Antico di Terravecchia a Giffoni Vallepiana… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Notiziedi_it : Torna il Giffoni Jazz Festival. Il 31 luglio l’anteprima, dal 2 settembre 25 live - Notiziedi_it : Torna il Giffoni Jazz Festival. Il 31 luglio l’anteprima, dal 2 settembre 25 live - Laprimapagina : Giffoni Jazz Festival 2020 a settembre con Avishai Cohen Trio in esclusiva nazionale - Notiziedi_it : Torna il Giffoni Jazz Festival. Il 31 luglio l’anteprima, dal 2 settembre 25 live - hungrypromo : RT @pressitalia: #pressitalia #borgoanticoditerravecchia #giffonijazzfestival #giffonivallepianasa Giffoni Jazz Festival - Dopo l'anteprim… -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni Jazz

Corriere Nazionale

Borgo Antico di Terravecchia a Giffoni Vallepiana (Sa). La capitale del Cinema per ragazzi diventa anche il centro nevralgico del Jazz in Campania. Tra le incertezze di quest’epoca e le difficoltà org ...Sarà ed è una estate anomala quella che stiamo vivendo, con pochi eventi live e con organizzazioni curate nel minimo dettaglio per rispettare le regole del distanziamento sociale. Tra gli eventi da no ...