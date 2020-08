FASE 3 Eur Spa, A.D. Rosati: positiva riapertura fiere a settembre (Di martedì 11 agosto 2020) FASE 3 Eur Spa, A.D. Rosati su riapertura fiere e Congressi: positiva riapertura fiere a settembre. Garantire sicurezza e sviluppo. “Ritengo – dichiara l’Amministratore di Eur SpA Antonio Rosati -che con l’ipotesi della riapertura delle fiere a partire dal primo settembre si vada nella giusta direzione. E’ necessario garantire un equilibrio tra sicurezza e sviluppo salvaguardando la salute e rimettendo in moto l’economia. Il governo Conte sta riuscendo a coniugare questi due aspetti e, come EUR s.p.a., cercheremo di essere pronti”. Leggi su romadailynews

Microsoft ha annunciato l'inizio di una nuova beta per xCloud disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. "Mentre ci avviciniamo al lancio del cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate il 1 ...

Il multipiano che visse due volte: progetto da mezzo milione per trasformare il Baldaccio

Arezzo, 11 agosto 2020 - Mezzo milione e passa la paura. Sì, è l’investimento previsto per disegnare la seconda vita del Baldaccio. Il parcheggio che visse due volte aveva tentato di tutto pur di moll ...

