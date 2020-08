Estate, un banco di prova per i pernottamenti dei bambini dal padre (Di martedì 11 agosto 2020) La legge italiana ha sancito l'importante principio della “bigenitorialità” secondo il quale i figli minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Quindi di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale dalla mamma e dal papà. Per questo motivo, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi ai figli, deve valutare prioritariamente la possibilità che i bambini rimangano affidati a entrambi i genitori. Poi il giudice dovrà individuare – fermo l'affidamento alla mamma e al papà – presso quale genitore i minori dovranno vivere prevalentemente e, di conseguenza, dovrà prevedere un calendario di visite con l'altro genitore. Nella stragrande maggioranza dei casi, a dispetto di quanto avviene nel resto d'Europa, i figli continueranno a ... Leggi su liberoquotidiano

KINGVZAYN : RT @kairi923: @KINGVZAYN Versione di latino: 'nel fiore dell'età' (significato meno letterale traducibile come 'durante la giovinezza/ in g… - kairi923 : @KINGVZAYN Versione di latino: 'nel fiore dell'età' (significato meno letterale traducibile come 'durante la giovin… - Epta_Group : Una soluzione per ogni gusto: scegli il banco perfetto per la tua estate tra le infinite varianti della vetrina Gle… - marco73bss : RT @breds23: Tweet sulla noia l’estate strana le mascherine il Covid che esiste o non esiste lo sai tu perché io no e avanti così col banco… - senza_me : RT @breds23: Tweet sulla noia l’estate strana le mascherine il Covid che esiste o non esiste lo sai tu perché io no e avanti così col banco… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate banco Estate, non solo relax. Ma anche banco di prova L'Inchiesta Quotidiano OnLine Estate, un banco di prova per i pernottamenti dei bambini dal padre

La legge italiana ha sancito l’importante principio della “bigenitorialità” secondo il quale i figli minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Quin ...

Conservare il cibo in estate quando il termometro supera i 30 °C. I consigli di Antonello Paparella su Help consumatori

Quando il termometro sale oltre i 30 gradi, conservare il cibo in modo corretto è fondamentale per evitare tossifenzioni. Quali sono le accortezze da rispettare quando si va a fare la spesa, e come de ...

La legge italiana ha sancito l’importante principio della “bigenitorialità” secondo il quale i figli minori hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. Quin ...Quando il termometro sale oltre i 30 gradi, conservare il cibo in modo corretto è fondamentale per evitare tossifenzioni. Quali sono le accortezze da rispettare quando si va a fare la spesa, e come de ...