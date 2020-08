DualShock 4 torna disponibile in tante colorazioni e design più apprezzati (Di martedì 11 agosto 2020) Il senior Manager, PS VR and Peripherals Product Marketing di PlayStation, Steve Schwartz, ha annunciato che il DualShock 4 tornerà disponibile nel mese di agosto in tante colorazioni e apprezzati design."La famiglia di controller wireless DualShock 4 ha continuato a crescere dal suo lancio quasi sette anni fa", si legge su PS Blog. "Abbiamo introdotto più di 25 colori che vanno dal classico Jet Black e Wave Blue all'eclettico Sunset Orange e Red Crystal". "Oggi siamo lieti di annunciare che riporteremo alcuni dei modelli più recenti questo agosto presso i rivenditori partecipanti a livello globale, tra cui le colorazioni Berry Blue, Red Camouflage, Rose Gold e Steel Black. Verificare con i rivenditori locali la disponibilità ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : DualShock torna DualShock 4 torna disponibile in tante colorazioni e design più apprezzati Eurogamer.it The Last of Us Part II: aggiunti nuovi trofei

Se da una parte siamo abituati a vedere i giochi aggiornarsi (a volte con patch talmente pesanti da dover rimandare ogni nostro tentativo di svago), dall’altra è piuttosto raro vedere rinnovarsi la li ...

PS5 costerà 399 e uscirà ad ottobre secondo Carrefour, anche se qualcosa non torna

Secondo la catena di supermercati francese Carrefour, PS5 costerà 399 nella sua versione digitale e uscirà a fine ottobre, ma in questo leak non tutto torna. NOTIZIA di Luca Forte — 04/08/2020 Secondo ...

Se da una parte siamo abituati a vedere i giochi aggiornarsi (a volte con patch talmente pesanti da dover rimandare ogni nostro tentativo di svago), dall’altra è piuttosto raro vedere rinnovarsi la li ...Secondo la catena di supermercati francese Carrefour, PS5 costerà 399 nella sua versione digitale e uscirà a fine ottobre, ma in questo leak non tutto torna. NOTIZIA di Luca Forte — 04/08/2020 Secondo ...