Chiaiano, tra i rifiuti spunta una barca abbandonata (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tra i rifiuti lasciati in strada a Chiaiano, quartiere a nord di Napoli, spunta una vecchia barca abbandonata. A denunciare l’accaduto è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. “La situazione – spiega Borrelli – diventa sempre più preoccupante. Molte aree del territorio vengono abbandonate al proprio destino e questo unitamente all’attività incessante degli inquinatori e degli incivili da una vita ad un fenomeno allarmante sia dal punto di vista ambientale che da quello del decoro cittadino. Bisogna fare tutto ciò che è in nostro potere per aiutare i cittadini ed il nostro territorio, servono controlli continui nelle strade, dei sistemi di videosorveglianza distribuiti ... Leggi su anteprima24

