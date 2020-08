Calciomercato Parma – Idea Llorente (Di martedì 11 agosto 2020) Il Parma punta dritto ad un nuovo affare con il Napoli ed in questo caso si tratterebbe del centravanti Fernando Llorente. Fernando Llorente, arrivato a Napoli nella scorsa stagione a parametro zero, non ha trovato spazio con l’arrivo di mister Gattuso ed il suo imminente futuro è sicuramente lontano da Napoli. Visti gli ottimi rapporti tra le due società il Parma potrebbe portare in Emilia il centravanti spagnolo per rafforzare il proprio reparto offensivo ma sulle tracce di Llorente ci sono anche Genoa e Lille. Nel frattempo in casa emiliana si sta concludendo la trattava che porterebbe Antonino Barillà al Monza diretto da Galliani. Calciomercato Parma – Idea Llorente Giornal.it. Leggi su giornal

Lorenzo De Silvestri sempre e comunque. Sinisa Mihajlovic non ha cambiato assolutamente idea sul suo conto e poco gli importa se Takehiro Tomiyasu si sente più a suo agio continuando a giocare da terz ...

Il Torino su Hysaj, il Napoli vorrebbe tenerlo. A ferragosto ci sarà un summit per il rinnovo

Il nuovo Torino targato Giampaolo sta rivoluzionando la propria squadra partendo dalla fascia. Il primo nome del tecnico granata è quello di Elseid Hysaj del Napoli. La volontà sarebbe quella di voler ...

