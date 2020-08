Bonus 600 euro anche a un consigliere Pd, lui si scusa: 'È stato un errore della mia compagna' (Di martedì 11 agosto 2020) anche Diego Sarno, consigliere regionale Pd del Piemonte, ha chiesto il Bonus di 600 euro e su Facebook si È giustificato così: "Quando sbaglio sono il primo ad ammetterlo, come anche in questo caso, ... Leggi su globalist

Sottosegretario all’Economia ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, Alessio Villarosa non ha dubbi: è arrivato il momento di eleggere un nuovo capo politico pentastellato. Villarosa, intervist ...Da ore non si parla d’altro. I palazzi della politica sono chiusi, tutti in ferie, ma dai posti di villeggiatura è iniziata una sorta di caccia alle streghe, di caccia al furbetto. Il risveglio domeni ...