Antonella Elia, marito di Fernanda Lessa tuona: “È protetta, che pena” (Di martedì 11 agosto 2020) Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, ha stroncato la scelta di promuovere Antonella Elia come opinionista del GF Vip, facendo una pesante insinuazione. Antonella Elia, secondo le recenti indiscrezioni, è stata confermata come la nuova opinionista di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. La notizia ha fatto felici i suoi fedeli sostenitori, che l’hanno seguita … L'articolo Antonella Elia, marito di Fernanda Lessa tuona: “È protetta, che pena” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

infoitcultura : Antonella Elia opinionista al GF Vip, il marito di Fernanda Lessa: “Disgusto” - infoitcultura : Il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia opinionista al GfVip: “È protetta come pensavamo” - infoitcultura : Pietro Delle Piane pronto a tutto per riconquistare Antonella Elia Le chieder scusa con i fatti - infoitcultura : Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati insieme? Le parole di Maria De Filippi - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini e Antonella Elia, il retroscena sull'incontro segreto prima del reality -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, ha stroncato la scelta di promuovere Antonella Elia come opinionista del GF Vip, facendo una pesante insinuazione. Antonella Elia, secondo le recenti indiscrezio ...Pietro delle Piane rompe il silenzio su Antonella Elia dopo la fine di Temptation Island. L’avventura nel reality condotto da Filippo Bisciglia non è finita nel migliore dei modi per la coppia che ha ...