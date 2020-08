Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 07:30 (Di lunedì 10 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione AD ECCEZIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO MENTRE A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SU VIA PONTINA, SI STA IN CODA TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO DIREZIONE Roma PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO PER QUANTO RIGUARDA LA Roma CIVITA VITERBO, A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE MONTE ANTENNE, ATTUALMENTE LA STAZIONE DI MONTE ANTENNE E’ CHIUSA, SI CONSIGLIA DI UTLIZZARE LA ... Leggi su romadailynews

