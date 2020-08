Uomini e Donne 2020: Ecco i Nuovi Tronisti con una Nuova Modalità! (Di lunedì 10 agosto 2020) Uomini e Donne: per la prima volta saranno i telespettatori a decidere i Tronisti attraverso una votazione online sul sito ufficiale. Ecco di che si tratta e chi sono i candidati al Trono Classico di Uomini e Donne! Uomini e Donne sta per tornare nei palinsesti autunnali e di conseguenza si avvicina il momento di conoscere l’identità dei Tronisti. Anche se non è ancora chiaro quanto spazio avrà il Trono Classico, quest’anno si è deciso di procedere con una Nuova formula. Saranno proprio i telespettatori a scegliere chi vedere sull’ambita poltrona. Ecco i dettagli. Uomini e Donne: i telespettatori votano per scegliere i ... Leggi su uominiedonnenews

trash_italiano : Vabbè almeno tra un mese torna Uomini e Donne. - Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - nonservesperare : RT @airplaneoversea: Gli uomini si esprimono contro l’aborto farmacologico adducendo come giustificazione la sacralità della vita ma quand… - Giovanni_d_C : @95Marcov E non è questione di farsi le vacanze o meno. Tutti, donne o uomini, atleti e non, al fallimento di un ob… -