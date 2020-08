Tornano da Grecia, 5 giovani positivi (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - BARI, 10 AGO - Cinque ragazzi salentini di 19 anni sono risultati positivi al Coronavirus al ritorno da una vacanza in Grecia insieme ad altri amici. Si tratta di quattro giovani di Muro ... Leggi su corrieredellosport

CultEvent_tweet : RT @ilmessaggeroit: Tornano dalle #vacanze in #grecia, cinque ragazzi salentini positivi al #covid - Trmtv : Tornano da vacanze in Grecia, 5 giovani positivi al Covid - mauneobux : #News Ultim'ora Tornano da Grecia, 5 giovani positivi - 1Ultimo3 : RT @rep_bari: Covid, cinque 19enni salentini vanno in vacanza in Grecia e tornano positivi al virus [di LUCIA PORTOLANO] [aggiornamento del… - rep_bari : Covid, cinque 19enni salentini vanno in vacanza in Grecia e tornano positivi al virus [di LUCIA PORTOLANO] [aggiorn… -