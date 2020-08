Toni: «Pirlo ama il calcio di dominio, vorrà una squadra che impone il proprio gioco» (Di lunedì 10 agosto 2020) Luca Toni racconta Andrea Pirlo, che ha avuto come compagno anche sui banchi di Coverciano. Le parole dell’ex attaccante Sui banchi di Coverciano, Andrea Pirlo era a fianco di Luca Toni. proprio l’ex attaccante ha parlato sulle pagine di Tuttosport dell’ex centrocampista, ora tecnico della Juve. Pirlo – «Come tutti pensavo sarebbe partito dall’Under 23 bianconera. Però il giorno della presentazione con Agnelli e la dirigenza qualche battuta gliela avevo fatta… Nelle ultime ore, invece, mi sono limitato a fargli un grosso in bocca al lupo». Pirlo A COVERCIANO – «Direi il più carico. Sì è confrontato tantissimo con i professori e gli ... Leggi su calcionews24

