Superbonus 110%: ecco i requisiti tecnici e i moduli per l’asseverazione (Di lunedì 10 agosto 2020) Tra le misure fiscali presenti nel decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020) spicca l’ormai noto Superbonus al 110%, misura che prevede l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione per alcune tipologie di lavori sugli immobili, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il principio dell’agevolazione è quello di individuare degli interventi principali che diventano “trainanti”, per altri lavori (trainati) i quali possono beneficiare della stessa agevolazione. In più, e non secondario, vi è il fatto che è possibile oltre alla tradizionale detrazione d’imposta poter beneficiare di una cessione del credito, o anche di uno sconto in fattura. Nell’ambito dell’agevolazione, vengono individuati tre ... Leggi su leggioggi

