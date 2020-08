Star Trek: Tarantino e la sceneggiatura.. alla Tarantino (Di lunedì 10 agosto 2020) Quentin Tarantino sta lavorando alla sceneggiatura di un film su Star Trek, ma non è proprio quello che ci aspettavamo.. o forse sì Il film si baserà infatti su una precisa puntata della serie. L’episodio in questione, datato 1968, si intitola Chicago Anni Venti (nella versione italiana), e parla di.. gangster! Vedere per credere: la serie è disponibile su Netflix, vi basterà selezionare la puntata 2×17 per vedere Kirk e Spock vagare su un pianeta in cui il mood predominante è quello della Chicago degli anni Venti, tra gangster, abiti doppiopetto e proiettili. Una prima versione del copione sarebbe già stata scritta, a quattro mani con Mark L. Smith, sceneggiatore di Revenant (quanto è probabile, a questo punto, ... Leggi su tuttotek

