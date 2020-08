Sì al referendum, per un Parlamento più autorevole (Di lunedì 10 agosto 2020) Può un riformista battersi per conservare l’esistente, sostenendo per di più che quell’esistente funzioni alla perfezione? E’ questa la domanda che mi insegue quando ascolto le argomentazioni per il No al referendum di Tommaso Nannicini, Giorgio Gori e di altri ottimi amici riformisti del Pd. Una do Leggi su ilfoglio

La vicenda è iconica della sfiducia di cui gode l’attuale classe politica, ma è prima di tutto la più intuitiva spiegazione ex post del perché ci si ritroverà a votare di qui a poco un referendum per ...

