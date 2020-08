San Lorenzo, è la notte delle stelle cadenti (Di lunedì 10 agosto 2020) Un tempo si pensava fossero le lacrime del Santo, di San Lorenzo. Ora la scienza ha spiegato che è uno sciame meteoritico, ma il fascino delle stelle cadenti resta immutato. Il 10 agosto è il giorno canonico, ma ci sono i giorni successivi per vedere al meglio la pioggia di meteore. Il picco delle Perseidi nel 2020 è nelle notti fra martedì 11 e giovedì 13, in particolare nella prima, secondo la guida all’osservazione fatta dal Virtual Telescope. Al massimo si possono osservare mediamente fino a 100 meteore per ora, a patto di osservare nella seconda parte della notte. Leggi su vanityfair

