Rinnovo Gattuso, le penali potrebbero rappresentare un vero problema (Di lunedì 10 agosto 2020) Gattuso verso l’incontro per il Rinnovo del contratto L’edizione odierna de Il Mattino, riporta che Rino Gattuso non intende accettare un Rinnovo di contratto con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

AlfredoPedulla : #Gattuso-#DeLaurentiis: appuntamento alle 13 domani a #Capri. Si proverà a trovare subito un accordo per il rinnovo @tvdellosport - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Incontro #DeLaurentiis - #Gattuso ?? Previsto per domani alle 13, a #Capri, l'incontro tra il… - giaschhh33 : @SpudFNVPN @BombeDiVlad @FrancescoRoma78 Con il rinnovo di Gattuso non ci saranno problemi invece? - ForzAzzurri1926 : Rinnovo Gattuso, le penali potrebbero rappresentare un vero problema - FmoscaF3 : Oggi incontro tra #ADL e #Gattuso per il rinnovo. Si cercherà un’intesa tra le parti per proseguire insieme. C’è vo… -